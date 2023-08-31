Çiftlikköy'de Azerin'li kutlama

Çiftlikköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı Azerin ve Bahadır Yenişehirlioğlu konserleriyle kutladı.

Çiftlikköy’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yılı kutlamaları nefes kesti. Mokamp alanında gerçekleşen etkinliklerde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ile Yazar, aktör ve milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Çiftlikköylülerle buluştu.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın eşi Nursel Silpagar’la birlikte katıldığı kutlamaları Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da misafir olarak izledi. İlk olarak sahneye çıkan Yenişehirlioğlu söyleşisinde, izleyicilere Büyük Taarruz’un gerçekleştiği günlerde Türk Milletinin nasıl bir ruh halinde olduğunu aktaran anekdotlara yer verdi. 30 Ağustos’un bir milletin şahlanışı olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu’na söyleşi sonrasında Başkan Silpagar tarafından çiçek ve anı tabağı takdim edildi.

Ardından sahneye çıkan Azerin ise, birbirinden güzel şarkı ve türküleriyle adeta Çiftlikköylüleri mest etti. Güçlü sesi ve yorumuyla Mokamp alanını dolduran izleyicilere keyifli anlar yaşatan Azerin, gecenin sonunda Başkan Silpagar’la birlikte ‘Çırpınırdı Karadeniz’ türküsünden bir kupleyi seslendirdi. Başkan Silpagar, Büyük Zafer’in 101. Yıldönümünün kutlandığı gecenin sonunda Azerin’e çiçek ve anı tabağı hediyelerini verirken, 30 Ağustos’u Çiftlikköy’e yakışır bir güzellikte kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Etkinlikler, havai fişek gösterisiyle sona erdi.