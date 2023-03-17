Çiftlikköy'de Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi açıldı

Çiftlikköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Her türlü elektro-mekanik işlemden test ve ayarları ile bakım onarıma kadar motorlu araçlara dair her konuda eğitim ve hizmet verecek olan atölyenin açılış kurdelesi Vali Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve il protokolü tarafından kesildi. Kamu hizmeti veren araçların bakım ve onarım işlemlerinin yapılması konusunda hizmet verecek atölye açılışında konuşan Müdür Akmeşe, mesleki ve teknik eğitimin önemine değindi. Akmeşe, sosyal ve ekonomik sektörlerle iş birliği içinde ulusal ve uluslararası yeterliliğe, meslek ahlâkına sahip, girişimci, üretken, ekonomiye katkı sunan ehil iş gücü yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitime verdiği öneme dikkati çekti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nitelikli insan gücüne olan ihtiyaca değinen Akmeşe, mesleki eğitim kurumlarının teknik bilginin yanında uygulamalı eğitimle de kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında öğrencilerin lise diplomasına da sahip olarak donanımlı şekilde mezun olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova’mızda da ilk günden itibaren meslekî eğitim veren okul ve kurumlarımız tarafından ihtiyaç malzemesi üretilerek bölgeye gönderildi. Özellikle sanayi alanında her geçen gün gelişen ve genişleyen bir kent olan Yalova’mızda nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç biz eğitimcileri bu konuya önem vermeye sevk etmiştir. Bugün mevcut atölyelere bir yenisini daha ekliyoruz. Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi ile öğrencilerimizin bu alanda uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak ve otomotiv sektöründe de istihdama destek olmak için bu atölyemizi kazandırıyoruz.”

Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölyesi, araçların elektro-mekanik işlemlerinden test ve ayarlarına kadar motor teknolojilerine dair her konuda iki öğretmen ve iki usta öğreticiyle 155 öğrenciye eğitim verecek.