Çiftlikköy'de öğrenciler Sıfır Atık Getirme Merkezi'ni gezdi

Çiftlikköy Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi, Masal Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 55 minik öğrencisini misafir etti. Minik öğrencilere geri dönüştürülebilen atıkları hangi renk konteynerleri atabilecekleriyle ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Sıfır Atık Atölyesinde görsel becerilerini arttırmak için boyama etkinliği yapan minikler, daha sonra ‘Maviden Yeşile Sürdürülebilir Bir Geleceğe Projesi’ çerçevesinde kurulmuş olan kompost tesisini de gezerek, deniz yosunları ve organik atıkların nasıl verimli toprağa dönüştürüldüğü hakkında bilgiler aldı. Ardından etkinliğe katılan minik öğrencilere organik toprak hediye edildi.

Çiftlikköylülerin geri dönüştürülebilir atıklarını getirerek yeniden üretim sürecine katkı sağlayabildikleri tesiste kağıt, karton, plastik, metal, cam, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve bitkisel atık yağlar toplanıp ayrıştırılmış bir şekilde yeniden üretime hazır hale getirilecekleri endüstriyel tesislere gönderiliyor. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Çevrenin kirletici atık maddelerden azaltılmasına ve korunmasına katkı vermek amacıyla devreye almış olduğumuz tesisimizi, çevre bilincini kazanmalarına yardımcı olmak ve farkındalık sağlamak amacıyla öğrencilerimizin de ziyaretine açıyoruz. Ziyaret eden öğrencilerimize atıklar ve atık yönetimi ile ilgili bilgiler veriliyor” dedi.