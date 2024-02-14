Çiftlikköy'de öğrenciler Sıfır Atık Merkezi'ni gezdi

Çiftlikköy Belediyesi’nin Sıfır Atık Merkezi ve Kompost Üretim Tesisi, bu kez Yalova Bahçeşehir Koleji’nin ilk ve ortaokul öğrencilerini ağırladı. Etkinliğe katılan 150 öğrenci, Çiftlikköy Belediyesi’nin 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve kompost üretim tesisinde yapılan faaliyetlerle ilgili çeşitli bilgiler aldı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın talimatlarıyla devreye alınan Sıfır Atık Merkezi turuna Kompost Üretim Tesisi’nden başlayan öğrenciler, burada deniz yosunlarından ve organik evsel atıklardan nasıl organik kompost üretimi yapıldığını yerinde gördü. Ardından ‘Sıfır Atık Eğitim Atölyesi’nde atıklarla ilgili bilgiler edinen öğrencilere merkezde kaynağında ayrıştırılarak toplanmış olan geri dönüştürülebilir atıklar hakkında sunum yapıldı. Merkezde yürütülen çalışmaları ilgiyle inceleyen öğrencilere, etkinlik sonrasında tesislerde üretimi yapılan 1 lt’lik organik kompost paketleri, Çiftlikköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emine Yeşim Aras tarafından hediye edildi.

Tesiste yeniden üretim sürecine katılmak üzere kağıt, karton, plastik, metal, cam, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve bitkisel atık yağların toplandığını belirten Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Burada toplanan geri dönüştürülebilir atıklar, yeniden üretime uygun hale getirilecekleri endüstriyel tesislere yollanıyor. Çevremizi ve doğamızı korumak hepimizin görevi, Çiftlikköylü hemşerilerimden de geri dönüştürülebilir atıklarını merkezimize ulaştırarak çevrenin kirletici maddelerden arındırılması yardımcı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.