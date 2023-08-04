Çiftlikköy'de Samida rüzgarı esti

Çiftlikköy Belediyesi Yaz Festivali tüm hızıyla sürüyor. Yaz konserlerinin ikinci gününde Mokamp sahnesinde Yalova’nın sevilen genç seslerinden Burak Çubuk ve renkli performanslarıyla Grup Samida izleyenleri coşturdu.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın da izlediği ikinci gün konserleri, cover listesinde Mabel Matiz’den Antidepresan, Tan Taşçı’dan Yalan gibi yılın popüler şarkılarına yer veren Burak Çubuk’un şarkılarıyla başladı. Romantik şarkılarıyla izleyenlerden alkış alan Çubuk’a anı tabağı hediyesini Başkan Silpagar takdim etti.

Başkan Silpagar’la Samida’dan Kağızman performansı

Burak Çubuk’tan sahneyi devralan Karadeniz’in sevilen grubu Samida ise geleneksel şarkıları yorumladıkları çok sesli performanslarıyla gönülleri fethetti. Gürcü dilinde söyledikleri etnik şarkılarla sahnede farklı bir rüzgar estiren Samida grubu, Kağızman türküsünün bir kısmını Başkan Silgapar’la seslendirdi. Başkan Silpagar, üç kız kardeşten meydana gelen Samida’ya anı tabağı ve çiçek takdim ederken, grup üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Çiftlikköy’de yaz konserleri, 4 Ağustos Cuma akşamı Azra ve Manuş Baba, 5 Ağustos Cumartesi akşamı Okan Yücel ve Alişan’la devam edecek. Konserlerin son günü olan 6 Ağustos Pazar akşamı Sept ve Yücel Arzen sahne alacak.