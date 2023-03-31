Çiftlikköy'de Sıfır Atık Günü fidanlar dikilerek kutlandı

Çiftlikköy Belediyesi tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Başkan Silpagar da programa katılarak çocuklarla fidan dikti.

Sahil Mahallesi’nde Dere Sokak yürüyüş yolu ile Bağ Sokak arasındaki alanda yapılan fidan dikimi etkinliğinde en büyük çabayı minik öğrenciler gösterdi. Gazi Abdurrahman İlkokulu’nun 140 ikinci sınıf öğrencisi, minik elleriyle fidanları birer birer yuvalarına yerleştirerek can sularını verdi. Toplam 25 adet fıstık çamı fidesi dikilirken, etkinlik sonrasında Başkan Silpagar’la birlikte ‘sıfır atık hatıra fotoğrafı’ çekilen minik öğrenciler, ellerinde tuttukları dövizlerle ‘gelecek ekiyoruz’, ‘karbon ayak izimizi siliyoruz’ şeklinde mesajlar verdi.

“Karbon ayak izimize dikkati çekiyoruz”

Çocuklarla fidan diken Başkan Silpagar da 30 mart tarihinin Türkiye’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Sıfır Atık Hareketi ülkemizden başlayarak dünyaya yayılan bir uygulamadır. Bu yıl birincisini kutladığımız Sıfır Atık Günü etkinliğimizde, bireylerin gün içinde yaptığı faaliyetlerden dolayı atmosfere salınan karbondioksit miktarını gösteren karbon ayak izi verilerine dikkat çekiyoruz. Bu nedenle atmosferdeki karbondioksitin oksijene çevrilmesini sağlayan ormanlar bizler için çok önemlidir. Fidan dikim etkinliğimizle bizler de bugün karbon ayak izimizi silmeye katkı sağlayarak ilçemize yeni bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün ortaklaşa gerçekleştirdiği bu etkinlikle ağaçlandırmanın önemine ve iklim değişikliğine olan farkındalığa da vurgu yapıyoruz” diye konuştu.