Çiftlikköy'deki binanın havalandırma boşluğunda yangın

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çiftlikköy'deki binanın havalandırma boşluğunda yangın
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Leylak Sokak’ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye yangın sonrası havalandırma boşluklarında yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulundu.