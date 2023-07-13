Çiftlikköy Gençlik Festivali ile eğlence devam ediyor

Çiftlikköy Belediyesi Gençlik Festivali’nin ikinci gün konserlerinde gençler doyasıya eğlendi.

Mokamp alanında yapılan konserleri Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da izledi. Festivalin ikinci gününde Dilan-Uğur-Levent üçlüsünün enerjik performansıyla başlayan konserler, Burak Çubuk’ın romantik şarkılarıyla devam etti. Gecenin finalinde ise Ahmet Morgül sahne aldı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar konserlere katılan sanatçılara teşekkür ederek, anı tabağı hediyelerini takdim ederken, gençler ve çocuklar da sahneden inen sanatçılarla fotoğraf çekilmek için adeta yarıştılar.

Gençlik Festivali konserlerinin 14 Temmuz Cuma akşamı yapılacak olan Dj Yasir Demir, Döngü, Okan Yücel, Azra performanslarıyla tamamlanacağını ifade eden Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Biz de gençlerimizle birlikte müziğin tadını çıkardık. Sanatçılarımızın şarkılarıyla hep birlikte eğlendik. Kendilerine festivalimize iştirak ettikleri için teşekkür ederek anı tabağı hediyelerini takdim ettik” diye konuştu.