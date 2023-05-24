Çiftlikköy Kazımiye Deresi'nde büyük temizlik başladı

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Sahil Mahallesi’ni Yalova sınırı ile ayıran Kazımiye Deresi’nde başlatılan dere temizliği, bakım ve onarımı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kazımiye Deresi’nin Sahil Mahallesi’ndeki kısmında Yalova-İzmit Karayolu’ndan Marmara Denizi’ne döküldüğü noktaya kadar olan yaklaşık 800 metrelik kesimde gerçekleştirilecek olan çalışmaların başlangıcı öncesine bölgede incelemelerde bulunan Silpagar, birim müdürlerinden yapılacak çalışmayla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Silpagar’ın girişimleriyle ve Yalova DSİ 13. Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Çiftlikköy Belediyesi’nce başlatılan çalışmalarda, Sahil Mahallesi’nin önemli sorunlarından birisi olan Kazımiye Deresi’nin dere yatağının temizliği, zemin iyileştirmeleri, onarım gerektiren kesimlerinde dolgu çalışmalarının yanı sıra, koku, sivrisinek gibi hijyen sorunlarını da giderecek bir çalışma içine girdiklerini ifade eden Başkan Silpagar, “İş makineleri ile dere yatağı temizlenecek, ayrıca zaman içinde tahrip olan taş duvar ve zemine onarım çalışmaları da uygulanacaktır. Bu çalışmaları hem Kazımiye, hem de Gacık Derelerimizde yapacağız. Kazımiye Deresi’nde hastane binası arkası, Yaşar Okuyan Parkı’nın sınırı ve Şevket Yılmaz Caddesi’nin denize kadar olan kesimlerinde yapılacak çalışmaları takriben 2-3 hafta içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Burada gerekli dere temizliği, bakım ve onarımları yapıldıktan sonra diğer ekiplerimiz devreye girerek zararlı otlarla ve sivrisinekle mücadele çerçevesinde larva ve yabani ot ilaçlamalarını ve koku gidermeyle ilgili çalışmaları yapacaklar. Ayrıca dere ağzında da genişletme çalışmaları olacak. Böylece Sahil Mahallemizin bu bölgede oturan hemşerilerimizden bize en yoğun gelen şikayetlerden birisini çözüme kavuşturmuş olacağız. Ardından da Gacık Deresi’nde benzer bir çalışma yapılacak” dedi.

Doğayı ve çevreyi kucaklayan, koruyan ve gelecek nesillere bırakılacak bir miras gibi gören bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Silpagar, “Ak Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz” diye konuştu.