Çiftlikköy'ye afet müdahale konteynırları

Çiftlikköy Belediyesi ekipleri tarafından imal edilen "Afet Müdahale Konteynırları" ilçede belirlenen noktalara yerleştirilmeye başlandı. İlk afet Müdahale Konteynırı, 23 Nisan Parkı’ndaki yerine Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’ın da katılımıyla yerleştirildi.

Çiftlikköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve her birinin içinde 28 kalemde toplam 128 adet kurtarma ekipmanının yer aldığı afet müdahale konteynırları, bir afet durumunda anlık müdahale için gerekli ekipmanları içeriyor. İlçenin 6 mahallesinde toplam 15 adet afet müdahale konteynırı yer alacak. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ‘Afete Hazır Bir Çiftlikköy’ sloganıyla böyle bir projeyi devreye aldıklarını belirterek, “İlk konteynırımızı Belediyemiz Afet İşleri Müdürü Süleyman Çark ve ekibimizle birlikte 23 Nisan Parkımıza yerleştirdik, önümüzdeki günlerde her mahallemizde olmak üzere toplam 15 adet afet müdahale konteynırımız, Allah yaşatmasın bir afet anında anlık müdahale için kullanılacak” diye konuştu.

6 mahalleye toplam 15 konteynır

Başkan Silpagar, geçtiğimiz haziran ayında Afet Müdürlüğü’nün kurulduğunu hatırlatarak, “Afet Müdürlüğümüzü kurduktan sonra toplanma alanlarımız oluşturuldu. Toplam 18 toplanma alanı içerisinde 2 tane geçici barınma alanı 1 tane de kalıcı barınma alanı var. Bu toplanma alanlarımıza ‘Afet Müdahale Konteynırları’ adı altında konteynırlarımızı getiriyoruz. Bunların içinde jeneratör, hilti, ekiplerin kişisel koruyucu ekipmanları, aydınlatma lambaları var, kesici, delici, kırıcı aletler var. Sağlık çantaları, yangın söndürme cihazları, sedye, demir makas, kurtarma ekipmanları, uyku tulumları, kazma, kürek, balyoz şeklinde sıralayabiliriz. Toplam 15 konteynırımız toplanma alanlarına konulacak, ilk 3 tanesini 23 Nisan Parkımıza, İtfaiye Müdürlüğümüzün önüne ve Kapalı Pazaryerimize yerleştiriyoruz. Toplanma alanlarının tamamına afet durumunda vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak elektrik, su, tuvaletlerin altyapısı da hazırlanma aşamasında. İlerleyen zamanda da çok kısa bir sürede inşallah hazırlanıp halkımıza sunulacak” dedi.