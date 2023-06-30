Çiftlikler kurban kesim hizmeti ile vatandaşlara kolaylık sağlıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için çiftliklere olan tercihini arttırdı. Vatandaşların hisseli satışlara olan talebi ile birlikte ilçedeki çiftlik sayısında da artış gözlendi.

Doğal şehir Sındırgı’nın eşsiz doğasında ormanlar içerisinde yer alan ve 2011 yılından bu yana hizmet veren hayvan yetiştirme ve kesim tesisi bu yılda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Doğal ortamda beslenen kurbanlıklar, profesyonel ekiplerce, hijyen ve islami usullere uygun bir şekilde kesilip, eş gözlü terazilerde paylanıyor, hazır olarak vatandaşlara teslim ediliyor.

Tesise gelen vatandaşlar, ikramlar ve eşsiz doğa içerisinde piknik havasında kurban ibadetlerini yerine getiriyor. Kimileri yıllardan beri hisseli satışı tercih ederken, kimileri de ilk kez girdiklerini ve hizmetten memnun kaldıklarını belirtti.

Ayşe Buluş "Kurbanımızı kestik hayırlısı ile inşallah. Çok güzel. İlk defa katıldık. Bahtiyar Kocaer’in yerine. Ama gerçekten çok güzel, hijyen olsun, düzen olsun. Adeta bir bayram havası. Kalabalık. İkramlar güzel. Çok fazla uğraşa girmeden ibadetimizi yerine getirdik. Zirveye çıktık, muhteşem bir doğadayız. Teşekkür ediyorum. Allah nice kurbanlara ulaşmayı nasip etsin" dedi.

Vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun. Sındırgı’nın farklı kırsal mahallerinde yer alan çiftliklere vatandaşların ilgisi de her geçen yıl artıyor.