Çiftlikte bulunan yem dolu depo alev alev yandı

Bursa'da bir çiftlikte hayvan yemlerinin bulunduğu depoda yangın meydana geldi. Kısa sürede depoyu saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftlikte bulunan yem dolu depo alev alev yandı
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Bursa’da bir çiftlikte hayvan yemlerinin bulunduğu depoda yangın meydana geldi. Kısa sürede depoyu saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi üzerinde ki bir çiftlikte meydana geldi. Hayvan yemlerinin bulunduğu depoda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin sarmasıyla yem balyaları tutuştu. Alevlerin hızla büyüdüğü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulunurken, yangında korkutan can kaybı meydana gelmedi. Polis yangının neden çıktığını araştırıyor.

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