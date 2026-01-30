Çiftlikten kaçıp yola atlayan kaz sürücülere zor anlar yaşattı

Ankara’da barındığı çiftlikten kaçıp yola atlayan kaz sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Sevimli kazın o halleri ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Elmadağ’da bir çiftlikten kaçan kaz Ankara - Samsun karayoluna kadar gelmeyi başararak trafiğin aksamasına neden oldu. Sürücülerin de zor anlar yaşamasına neden olan kaz, çevredeki vatandaşların dakikalar süren uğraşı sonucu yakalandı. Yakalanan kaz sahibine teslim edilirken, kendisini yakalamaya çalışan kişilerden kaçmaya çalışan kazın sevim halleri kameralara yansıdı.