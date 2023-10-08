Ciğer Festivali'nde 'ağlatan' acı biber yarışması

11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda en çok acı biber ve Edirne tava ciğeri yiyen yarışmacılara 5 litre ayçiçek yağı ve 5 porsiyon ciğer verildi. Festivalde vatandaşlara 1 ton 100 kilo tava ciğeri ikram edildi.

“Edirne’ye gel, ciğerimi ye” temasıyla gerçekleştirilen 11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. “Aşk acısı ne ki sen hiç Karaağaç Biberi yedin mi?” temasıyla her yıl düzenlenen gözlerden yaş akıtan acı biber yarışması, bu yıl da en iddialı yarışmacılarını ağırladı. Türkiye’nin en ‘acı’ yarışması olarak adlandırılan “Acı Biber Yeme Yarışması’na” katılan yarışmacılar, en hızlı şekilde rakiplerinden daha çok biber yemek için kıyasıya mücadele sergiledi. Biber yerken gözlerinden yaşlar akan yarışmacılar, zor anlar yaşadı. Karaağaç’ta yetişen ve tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç acı biberini 130 adet yiyerek yarışmayı kazanan Yılmaz Yirmisin’e 5 litre ayçiçek yağı ve 5 porsiyon ciğer verildi.

“Edirne tava ciğeri yeme yarışması”

11. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, bu yıl yeni bir yarışmaya da ev sahipliği yaptı. Lezzetiyle tüm dünyaya ün salan Edirne Tava Ciğeri Yeme Yarışması’nda, yarışmacılar en çok Edirne tava ciğeri yemek için birbirleriyle yarıştı. Yarışmada 2 porsiyon ciğeri kaşık ile en hızlı yiyen Doğukan Edinler’e e 5 litre ayçiçeği yağı ve 5 porsiyon ciğer ikram edildi.

“1 ton 100 kilo tava ciğeri ikram edildi”

Edirneli tava ciğer ustaları tarafından dev tavalarda pişirilen 1 ton 100 kilo tava ciğer, vatandaşlara dağıtıldı. Ciğer almak isteyen vatandaşlar metlerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. İlginç anların yaşandığı esnada, vatandaşlar ekmek arası tava ciğer alabilmek için uzun kuyruğa rağmen dakikalarca bekledi.