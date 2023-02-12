Çiğli depremzedelere kapılarını açtı

Çiğli Belediyesi, deprem bölgesinden gelen depremzedelerin konaklama, beslenme ve tedavi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlk etapta 287 depremzedeye kalacak yer tahsis edildi.

Çiğli Belediyesi Depremzede İrtibat Biriminin koordine ettiği çalışmalar ile belediyeye başvuruda bulunan 287 depremzedenin konaklama ihtiyacı çeşitli kurum ve gönüllü vatandaşların desteğiyle çözüme kavuşturuldu. Ev, otel ve yurtlara yerleştirilen depremzedelere ev eşyası, gıda kolisi, kıyafet, battaniye, yorgan, ısıtıcı, halı, temizlik ekipmanları, kişisel hijyen paketi ve bebek ürünleri desteğinde bulunuldu.

Psikolojik danışmanlık verilecek

Konaklama ve diğer temel ihtiyaçları karşılanan depremzedeler içinde yaşadığı travma sonucu psikolojik destek talep edenlere Çiğli Belediyesinde görevli uzmanlar tarafından psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek.

Dayanışma toplantıları sürüyor

Depremin ilk gününde yaptığı çağrı ile kentte seferberlik başlatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, dayanışma kampanyasını büyütmek için iş insanları, esnaf odaları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bu toplantıların yanı sıra deprem bölgesinden Çiğli’ye gelen depremzedelerin konaklama ve ev eşyası ihtiyaçları için emlakçılar, mobilyacılar ve müteahhitlerle görüşme gerçekleştirdi.

“Zorlu günleri birlikte atlatacağız”

Çiğli’ye gelen depremzedeleri yalnız ve çaresiz hissettirmeyeceklerini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Özellikle son üç gün içerisinde deprem bölgesinden ilçemize gelmek isteyen birçok yurttaşımız bizlerle iletişime geçti. Bunun üzerine vakit kaybetmeden geniş çaplı bir seferberlik başlattık. Sivil toplumla, iş dünyasıyla, esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla omuz omuza vererek ilk etapta 287 yurttaşımıza kalacak yer ve eşya temininde bulunduk. Çiğli Belediyesi olarak misafirlerimizin entegrasyonunu sağlamak adına sürekli irtibat halinde olacağız. Diğer yandan kentimize gelmek isteyen depremzedeler için de kalacak yer arayışımız devam edecek. Çiğli Belediyesi ve Çiğli halkı olarak bugüne kadar bölgeye 28 yardım tırı gönderdik. Bundan sonraki süreçte de tüm imkanlarımızla depremzedelerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.