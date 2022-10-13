Çığlıklar üzerine fark edildi: 3 gün önce girdiği sığınakta bitkin halde bulundu

Tekirdağ Çorlu’da 20 yaşındaki genç kız, yaklaşık 3 gün önce gizlice girdiği bir sitenin sığınağında çığlıklar üzerine fark edilerek aç ve bitkin halde bulundu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız, kadın sığınma evine gönderildi.

Alipaşa Mahallesi’nde gizlice lüks bir site bahçesine giren 20 yaşındaki A.Y. isimli genç kız, binalardan birinin sığınağına girdi. Burada 3 gün kaldığı öne sürülen A.Y. attığı çığlıklar üzerine fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, aç ve bitkin halde bulunan genç kıza ilk müdahaleyi yaparak, su ve yemek verdi.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilerek kadın sığınma evine gönderildi.

Öte yandan, genç kızın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.