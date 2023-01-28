Cihan Et Selimpaşa'da hizmete devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde görkemli ve yoğun katılımlı bir organizasyonla Selimpaşa PTT yanında Cihan Deveci’nin işletmesinde hizmete açılan Cihan Et, kalite ve fiyat politikasıyla iddialı işletmelerin başında yerini aldı.



Kasap, Steak, Burger ve Izgara ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini belirten İşletme sahibi Cihan Deveci “Açılışa özel ürün ve fiyatlarımızla Selimpaşa ve çevresine hizmet vermeye başladık. Uygun fiyat, kalite, lezzet ve güler yüzlü ekibimizle misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız” dedi.

