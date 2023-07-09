Cihangazi köyünün sorunları görüşüldü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu ile bir araya geldi.

Cihangazi köyünün sorunları görüşüldü
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cihangazi Köyü Muhtarı Hayati Huylu ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Muhtar Huylu, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre sohbet ederek, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu, misafirine ziyareti nedeni ile teşekkür etti. Muhtar Huylu, Başkan Bakkalcıoğlu’na köyün sorunları ve köylülerin taleplerini iletti.