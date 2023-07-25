Cihangir'de 'eş değiştirme' partisi yapılan mekan mühürlendi

İstanbul Cihangir’de hızlı flört adı altında ücretli eş değiştirme rezaletine ev sahipliği yapan mekan mühürlendi. Yaşanan ahlaksızlığın görüntüleri ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu ilçesi Cihangir’de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. “Speed Dating" yani hızlı flört diye adlandırdıkları rezaletin görüntüleri de sosyal medyada yayıldı. Mekanda çalıştığı anlaşılan kadının tanıtım yaparken "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandığı görüldü. Söz konusu skandal için bir sosyal medyada hesabı açıldığı, “özel biletli etkinliktir” notu düşüldüğü ve bilet ücreti belirlendiği ortaya çıktı.

Mekan kapatılarak mühürlendi

Görüntülerin ve etkinliğin tepki görmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mekana gerek işlem yaptı. İşlemlerin ardından mekan kapatılarak mühürlendi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.