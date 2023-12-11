Cihangir'de 12 saat boyunca kumbarayı soyan hırsızı polis 2 saatte yakaladı

Beyoğlu Cihangir’de sokaktaki giysi kumbarasını devirip 12 saat boyunca uğraştıktan sonra içerisindeki giysileri vatandaşların gözü önünde çalan hırsız, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıs adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz Çarşamba saat 04.00 sıralarında başlayan olayda, ihtiyaç sahipleri için sokağa konulan giysi kumbarasının yanına gelen bir şahıs elindeki levyeyle metal kumbarayı açmaya çalıştı. Vatandaşların gözü önünde saatlerce uğraştığı kumbarayı açamayan şahıs, bir süre sonra geri gelip yine levyeyle açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

12 saat süren giysi hırsızlığı

Aynı yere üçüncü kez gelen hırsız, 12 saatin ardından devirdiği kumbarayı levyeyle açtıktan sonra içindeki giysi ve ayakkabılardan beğendiklerini çaldı. Çaldığı eşyaları yanında getirdiği valize dolduran şahıs, kumbarayı düzelttikten sonra olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi hırsızı yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, hırsızı yakalamak için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Özcan Z. olduğunun tespit edilmesi üzerine şahsı yakalamak için harekete geçildi. Şahsın semtte bulunan bir otoparkta olduğunun belirlenmesi üzerine polis, şahsı kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsa, ifadesi alınarak “mala zarar verme” ve “açıktan hırsızlık” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.