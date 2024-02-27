Cihangir'de ahşap binada yangın: Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Cihangir’de öğle saatlerinde ahşap bir binada yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sanatkarlar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap binada saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevrede yaşayanlar yangına ilk müdahaleyi bahçe hortumlarıyla yaparken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangını 5 yaşındaki çocuk çıkarmış

Yanan iki katlı binanın lojman olarak kullanıldığı, Nusretiye Camii imamı ve müezzini ile ailelerinin yaşadığı öğrenildi. Öte yandan, yangının müezzinin 5 yaşındaki çocuğunun battaniyeyi tutuşturması sonucu çıktığı öne sürüldü.

“İlk başta hortumla su tuttum”

Yangına ilk müdahaleyi yapan bir vatandaş, “Evde oturuyordum, dumanın geldiğini gördüm ve dışarı çıktım. İlk başta hortumla su tuttum. Daha sonra itfaiye geldi ve müdahale etti. Burada imam ve müezzin oturuyordu, onların lojmanıydı” dedi.

“İtfaiyeden Allah razı olsun”

Yangını gören bir başka vatandaş ise, "Ahşap tabii, o yüzden çabuk yanmış. Bir hayli alev olmuş. İtfaiye hızlı geldi, hepsinden Allah razı olsun. Koştular, hemen söndürdüler. Kontrol altına aldılar” diye konuştu.

Kilometrelerce uzaktan görüldü

Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, ahşap binadan yükselen dumanın kilometrelerce uzaktan görüldüğü kaydedildi.