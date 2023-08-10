Cihat Yaycı Paşa Ayvalık'a geliyor

Son yıllarda yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen emekli Tümamiral Cihat Yaycı, “Ege’de Yunan emelleri ve Mavi Vatan” konulu bir konferans vermek üzere Balıkesir’in Ayvalık ilçesine geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda; Akdeniz Ülkeleri İşadamları Derneği tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli Salonu’nda gerçekleşecek olan konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Cihat Yaycı Paşa’nın ilçeye gelecek olması heyecanla karşılandı.

Ayvalık’ta konferans öncesinde bir dizi ziyaretlerde de bulunacağı öğrenilen Cihat Yaycı Paşa’ya Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Engin Beksaç’nın da panelist olarak eşlik edeceği öğrenildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Beksaç, Cihat Yaycı’nın bugüne kadar kamuoyuna açıklanmamış tarihi bilgileri, Ayvalık’taki konferansta paylaşacağını belirtti.

Beksaç, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi çok önemli bir günde Cihat Yaycı Paşa’nın yoğun gündemine rağmen “Ege’de Yunan emelleri ve Mavi Vatan” ismini taşıyan konferansı vermesinin Kurtuluş Savaşı’nda düşmana ilk kurşunun atıldığı Ayvalık için bir ayrıcalık olduğuna işaret etti.