Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Yeni mahallede bulunan bir avmnin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Reyhan T. İle Cumaziye T. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga başladı. Kavganın büyümesiyle bıçaklanan 17 yaşındaki Cumaziye T. ambulansla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Genç kız yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümüne sebep olan Reyhan T. polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.