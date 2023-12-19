Çıkan yangında feci şekilde can verdi
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir evde yangın çıktı. Bir kişi yanarak can verdi.
Balıkesir’in Bandırma İlçesinde bir evde yangın çıktı. Bir kişi yanarak can verdi.
Bandırma’da İhsaniye Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir evde, elektrik sobasından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Evde yaşayan Ü.K. (80) çıkan yangında hayatını kaybetti. Gelen ihbar üzerine olaya müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Ardından polis eşliğinde evin içine giren ekipler, Ü.K.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.