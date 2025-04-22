Çikolata paketine sakladığı uyuşturucu ile yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan şahsın üzerinde, boş çikolata paketine saklanmış uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan şahsın üzerinde, boş çikolata paketine saklanmış uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Koru Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri A.Ö.’yü durdurdu. A.Ö.’nün üst aramasında, boş çikolata paketine saklanmış halde 20 adet alüminyum folyo içerisinde 3,45 gram uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.