Çikolata yapımı kursunda eğitim alan vatandaşlar 3 ayın sonunda istihdam ediliyor

Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM)’de çikolata yapımı kursu alan vatandaşlar, hem keyifli zaman geçiriyor hem de çeşit çeşit çikolata tasarlamayı öğreniyor. 3 ay süren eğitimin sonunda ise sertifika alan kursiyerler istihdam ediliyor.

Her geçen gün yeni bir eğitimle ilçeye değer katan Esenyurt Belediyesi Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM), Çikolata Yapımı kursu ile vatandaşların hem keyifli zaman geçirmesini hem de yeteneğini geliştirmesini sağlıyor. Sürekli Eğitim Merkezi’nde haftanın bir günü verilen eğitimde kursiyerler çikolata dolgusu yapmayı, çikolata çeşitlerini ve çikolataya şekil vermeyi öğrenirken, hayal güçlerini de geliştiriyor. Üç ay süren eğitimin sonunda sertifika alan vatandaşlar, çikolata üretimi yapan işletmelerde çalışmak üzere istihdam ediliyor ya da kendi çikolata dükkânını açabiliyor.

“Çikolataya artistik pozlar veriyoruz”

Eğitimde çikolatayı farklı formlara getirdiklerini belirten Eğitmen Alev Çelikbilek Yankaçar, “Pastacılık kursumuza artı olarak çikolata kursu koyduk. Çikolata eğitimimiz yaklaşık üç ay sürüyor. Bu eğitimde çikolataya artistik pozlar vererek onları inşa etmeye çalışıyoruz, iç dolgular hazırlıyoruz. Güzel bir çikolata eğitiminden geçeceğimize inanıyorum. Kursiyerler aldıkları sertifikayla çikolata alanında üretim yapmak isteyen yerlerde çalışabilirler ya da kendileri çikolata dükkânı açıp kendi imalatlarını yapabilirler” dedi.

“Her türlü çikolata çeşidini burada öğrenebiliyoruz”

Çikolata kursundaki ortamın çok güzel olduğunu vurgulayarak ilgisi olanların gelmesi gerektiğini söyleyen kursiyer Ebru Öztürkçine, “Kursa başlayalı 4 hafta oluyor. Güzel ve eğlenceli bir ortam var. Hocamızı seviyoruz, her türlü çikolata çeşidini burada öğrenebiliyoruz. İçleri dolgulu çikolatalar yapmaya çalışıyoruz. Renklendirme yapmak bayağı zor. Çikolata zevkli bir ders, her şey güzel” diye konuştu.