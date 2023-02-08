Çıldır'dan deprem bölgesine yardım eli

Çıldır Kaymakamlığı koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremde büyük hasar gören bölgelere yardım tırları gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ardından Çıldır Kaymakamlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve yardımsever vatandaşların gayretleriyle toplanan ve acil ihtiyaçların yer aldığı 1 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgelerine dağıtılmak Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek öncülüğünde deprem bölgesine uğurlandı.

Depremlerin ülkenin bilinen gerçeği olduğunu dile getiren Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek “Maalesef çok büyük bir depremle karşı karşıyayız ve ülke olarak top yekün deprem mağdurlarının yanında olmalıyız. Biz de Çıldırlılar olarak elimizden gelen bütün yardımı ortaya koyduk. Depremler ülkemizin bilinen bir gerçeği. Ancak hayat devam ediyor ve o bölgedeki insanların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu manada vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Onların ayni ve nakdi desteklerini talep ettik. Çok hızlı bir şekilde yardım etmeye başladılar. Kamu kurumlarımız, muhtarlarımız, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız, ilçe esnafımız ve sağduyulu vatandaşlarımız top yekün bir çalışma örneği sergilediler. Kısa bir vakitte deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları, hemen yükleyip deprem bölgesine gönderiyoruz”dedi..

Bugün birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten Kaymakam İpek "Halen enkazın altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var, İnşallah onlar da en kısa zamanda kurtulurlar. Bir dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Herkesin birlik beraberlik içinde bu sürece destek olması gerekiyor. Yaşanan afet çok büyük ve yıkıcı etkisi çok ağır oldu. Çıldır halkı adına bu büyük afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.