Çilek toplayan kadını yılan ısırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Küçük Yenice Mahallesinde meydana gelen olayda çilek toplarken yılanın ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Küçük Yenice Mahallesinde meydana gelen olayda çilek toplarken yılanın ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Küçük Yenice Mahallesindeki çilek tarlasında meydana geldi. Hatice K.(69), ailesiyle birlikte çilek tarlasına gitti. Çilek toplamaya başlayan kadının elini yılan ısırdı. Acılar içinde kalan kadın, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.