Cilt lekeleri kabus olmasın

Silivri Kolan Hastanesi Estetisyenlerinden Ayten Yener “Cilt lekelerinden kimse hoşlanmaz. Ama tahammül edilebilecek derecede olanları, kapatıcılarla, makyajla bir nebze hafifletildiğimiz için bu tür lekelerle bir şekilde baş ediyoruz. Fakat her kadının hayali porselen gibi pürüzsüz ve lekesiz bir cilde sahip olmaktır. Bir de gerçekten aynaya baktığında kişinin moralini bozacak, sosyal hayatını kısıtlayacak kadar rahatsızlık verecek derecede olan leke sorunları var ki, düne kadar bu lekelerden kurtulmak o kadar kolay değildi. Neyse ki gelişen medikal teknolojisi ve cilt bakımında dermatolojik olarak geldiğimiz nokta, leke tedavilerinde imkansızı başarmamızı sağlıyor” dedi

Cilt lekelerine karşı evde uygulayabileceğiniz bitkisel çözümleri de paylaşan Yener, sözlerini şöyle sürdürdü;

1-LİMONLU ŞEKERLİ PEELİNG VE BAL MASKESİ

Yeni oluşan veya oluşmaya başlayan cilt lekeleri üzerinde, doğru malzemelerle düzenli şekilde uygulanan peeling’ler etkilidir. En doğru malzeme ise limon ve bal. Önce peeling’i, daha sonra maskeyi uygulayın. Fakat gündüz değil akşamları. Çünkü turunçgil ailesinin diğer üyeleri gibi limon da cildi güneşe karşı daha hassas yapar ve hatta cildinizde bu meyvelerin kalıntısıyla güneşe çıktığınızda leke oluşumu kolaylaştırır.

Gece uyguladığınızda ise aksi yönde etkili olur. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı içme suyu ile yarım limon suyunu karıştırın ve temiz cildinize masaj yaparak sürün. 5 dakika sonra yıkayın. Ardından 1 yemek kaşığı bal ile yarım limon suyunu karıştırın ve pamuk yardımıyla cildinize sürün. 20 dakika kadar bekledikten sonra yıkayın.



2-ZERDEÇAL MASKESİ

Hint mutfağının demirbaşı diyebileceğimiz bu baharatı tüketmek bin bir derde deva. Maskesi ise antibakteriyel olduğundan sivilce ve akneleri kurutuyor, düzenli uyguladığında hem onların izlerini hem de lekeleri azaltıyor. Zerdeçal maskesini pek çok farklı malzeme seçeneğiyle yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz zerdeçala, macun kıvamını alana kadar şu malzemelerden 1 veya en fazla iki tanesini ekleyin: Hindistan cevizi yağı, süt, limon suyu, bal veya yoğurt. Maskeyi temizlediğiniz cilde hafifçe masaj yaparak sürün. 20-30 dakika beklettikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın.



3-ELMA SİRKELİ CİLT TONİĞİ

Cilt tipiniz ne olursa olsun her gün yatmadan önce kullanabileceğiniz bu toniğin, zamanla lekelerin renginde bir açılma yarattığını gözlemleyebilirsiniz. Uygun bir şişeye yarı yarıya elma sirkesi ve içme suyu ekleyin. Temizlediğiniz cildinize pamuk yardımıyla masaj yaparak sürün. Pamuğa birkaç damla taze limon suyu da sıkabilirsiniz, bu toniğin etkisini artıracaktır. Toniği uyguladıktan sonra yüzünüzü yıkamadan uyuyun. Sabah mutlaka yüzünüzü yeniden temizleyin. Çünkü güneşe çıkmadan önce cildinizi bu malzemelerden arındırmanız gerekiyor.

4-ALOE VERA JELİ

Aloe veranın faydalarından bahsederken cilt hücrelerini yenileyici özelliğinden evvelce bahsetmiştik. Bu jeli, tek başına maske olarak uygulayabilirsiniz. Ayrıca şu ek malzemelerle daha işe yarar hale de getirebilirsiniz:

1 yemek kaşığı Aloe vera jeli,- 1 ampul E vitamini,- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya sütü

Hepsini karıştırıp parmaklarınız veya bir parça pamuk yardımıyla temizlediğiniz cildinize sürün, 20-30 dakika beklettikten sonra yıkayın.