Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde yapılacak
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde düzenlenecek.
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli’nde düzenlenecek.
Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 26-29 Mayıs tarihlerinde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2’nin Kırklareli’nde düzenleneceği ifade edildi.
Şampiyonaya Türkiye, Norveç, Finlandiya, Malta, Hollanda, Slovenya, Lüksemburg ve İsviçre’den ekiplerin katılacağı aktarıldı.