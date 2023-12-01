Çimento sektörünün en mutlu iş yeri Nuh Çimento oldu

Happy Place To Work tarafından Türkiye’nin en mutlu iş yerleri değerlendirmeleri neticesinde Nuh Çimento Grubu, sektöründe "Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri" olarak seçildi. Törende ödül, şirket adına Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız’a takdim edildi.

Happy Place To Work tarafından Nisan 2022- Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 329 şirket ve 21 bin 422 çalışanın katıldığı Türkiye’nin en mutlu iş yerleri araştırmasında, aday şirketlerin insan yönetimi uygulamaları bağımsız bir bilim kurulu tarafından değerlendirildi. Bu anket çalışmasında Nuh Çimento Grubu, çimento sektöründe 2023 yılının "Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri" seçildi. Nuh Çimento, Mükemmel Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülünü almaya hak kazandı.

Great Place To Work tarafından Ekim 2021’de "Türkiye’nin En İyi İş Yerleri", Mart 2022’de "Milenyum Kuşağı Çalışanları İçin En İyi Harika İş Yeri", Ağustos 2022’de ise "Üretimin En İyi İşverenleri" sertifikasyonlarına sahip olan Nuh Çimento Grubu, çalışan mutluluğunu odağına alan insan kaynakları uygulamalarıyla yeni bir başarıya imza attı. İstanbul’da bir otelde düzenlenen törende şirket adına ödül, Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız’a takdim edildi.