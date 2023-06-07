Çin 'big data' endüstrisinde ev sahibi

Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023, Guizhou Eyaleti, Guiyang’da başladı.

‘Big Data Expo’ olarak da bilinen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023, Guizhou Eyaleti, Guiyang’da kapılarını açtı. Açılış törenine, hem yurt içinden hem de yurt dışından yaklaşık bin 300 kişi katıldı.

Bu yılki Big Data Expo, ‘Dijital ve Gerçek Ekonomileri Bütünleştirme, Geleceğin Kilidini Bilişim Gücüyle Açma’ temasına odaklanıyor ve ‘Veriyle Değer Yaratma, Gelecek için İnovasyonu Teşvik Etme’ konusunun önemini ortaya koyuyor. Etkinlik, 50 ülke ve bölgeden 328 lider endüstri, girişim ve işletmeyi başarıyla çekerek küresel kapsamının altını çiziyor.