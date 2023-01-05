Çin Büyükelçisi Liu Shaobin'dan Doğu Türkistan açıklaması

Çin Büyükelçisi Liu Shaobin,"Türk tarafını samiyetle Sincar’a davet etmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Çin- Türkiye ilişkilerinde bir yavaşlama olduğu yönündeki açıklamaların ardından Çin Büyükelçisi Shaobin, gazetecilerle bir araya gelerek iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Shaobin, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, ekonomik ilişkilerde ticaret hacminin büyüyerek 36 milyar dolara yaklaştığını kaydetti. Çin’in Türkiye’nin toprak bütünlüğü konusunda kararlı bir şekilde destek verdiğini hatırlatan Shaobin, Sincar üzerinden batılı ülkelerinin Çin karşıtlığı dezenformasyon yaptığını öne sürdü.

Türk tarafının batının bu yöntemlerini iyi bildiğine dikkat çeken Shaobin, Çin’in İslam ülkeleri ile olan ilişkilerinin en süt düzeyde olduğunu vurgulayarak İslamafobiye karşı çıktıklarını anlattı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi’nin Sincar’ı ziyaret etmesini istediklerini söyleyen Shaobin, "Türk tarafını samiyetle Sincar’a davet etmek istiyoruz" ifadesini kullandı. "Konuklar o evin hassasiyetlerine göre davranmalı " uyarısını da yapan Shaobin, Türk-Çin ilişkilerinin temelinde anlaşmazlık olmadığını belirterek Çin tarafının Türkiye ilişkileri geliştirmek için samimi olduğunu vurguladı.

Uygur Türklerinin iadesi konusunda basında çıkan haberleri de hatırlatan Shaobin, adli yardımlaşma anlaşmalarını hatırlatarak, suçluların etnik kökenlerine, dinlerine bakılmayacağına dikkat çekti.

Türkiye-Çin ilişkilerinin pandemide örnek bir ilişki olduğunu hatırlatan Shaobin, 8 Ocak’tan sonra Çin’de pandemi tedbirlerinin kaldırılacağını belirterek bunun Çin- ile Türkiye arasında seyahatin geliştirilmesi içinde faydalı olacağını, bunun iş adamları içinde bir fırsat olacağını kaydetti.

Shaobin, yeni sektörlerden digital dönem ve yüksek teknol6oji konularında olduğu gibi savunma sanayinde de işbirliği yapılabileceğini kaydettti.