Çin'li heyetten Başkan Yılmaz'a 'Tarım' ziyareti

Türkiye’de öncü, önder ve örnek tarım projelerine imza atan Silivri Belediyesi, tarım konulu araştırmalar yapmak üzere Çin’den ülkemize gelen önemli misafirleri ağırladı. Çin’in Sichuan Eyaleti Suning şehri Belediye Başkanı Mr. Jing Lin ve beraberindeki araştırmacı heyet, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaret etti. Eşref Efendi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen görüşmede Başkan Yılmaz, heyete Silivri Belediyesinin tarım projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Heyet daha sonra, Silivri Belediyesi Gümüşyaka Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezini (TÜRAM) ziyaret etti. TÜRAM yetkilileri heyet ile bilimsel deneyler, tarım teknolojilerinin uygulanması ve tarım teknolojilerinin dönüşümleri konusunda karşılıklı görüş alışverişi yaptı. Heyet ile ayrıca Silivri’de organik tarım üssü kurulması konusunda istişarelerde bulundu.