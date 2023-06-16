Çınar Akademi'ye rekor başvuru

İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlama adına hizmete sunduğu Çınar Akademi’nin yapılan kurum kabul sınavına 600 genç başvuruda bulundu.

İzmit Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin gelişimlerine katkı sunmak adına eğitim alanındaki çalışmalarını sürüyor. 1 yıldır hizmet veren İzmit Belediyesi Çınar Akademi, kısa sürede kentin marka eğitim programlarından biri olmaya başardı. Üniversiteye yerleşmek isteyen dezavantajlı öğrenciler için adeta umut olan İzmit Belediyesi Çınar Akademi’nin gerçekleştirilen kurum kabul sınavına yoğun başvuruda bulunuldu. Bu yıl gerçekleştirilen kurum kabul sınavına 600’e yakın başvuru gelirken, gençler ve aileler Çınar Akademi’ye büyük ilgi gösterdi. Yapılan sınavın ardından kurum kapasitesi olan 105 öğrenci Çınar Akademi’ye kabul edildi. Çınar Akademi’ye kabul edilen öğrenciler ve aileleri, ücretsiz sunulan bu imkan için Başkan Hürriyet ve Akademi personeline teşekkürlerini iletti.