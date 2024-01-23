Çınar Çocuk Evleri'nin öğretmenleri eğitimlerle kendilerini geliştiriyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenler eğitimlerle kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Adil eğitim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediyesi Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde yılın ilk yarısı tamamlandı. Çınar Çocuk Evlerinde yarıyıl karneleri geçtiğimiz hafta öğretmenleri tarafından minik öğrencilere dağıtılırken, bu süreçte öğretmenler de aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.

Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde 14 öğretmenin katılımıyla Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Tanıma ve Pedagojik Dokümantasyonun Önemi konulu 2 günlük uygulamalı ve teorik eğitim verildi. Eğitimi, Okul Öncesi Uzmanı Yasemin Şen Tüylü gerçekleştirirken, öğretmenler eğitimin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.