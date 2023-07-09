Çınarcık DKMP'de 4 tavus kuşu yavrusu yumurtandan çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şubesi'ne bağlı Çınarcık Şefliği'nde doğal yollarla yumurtlayan tavus kuşunun 4 yavrusu yumurtadan çıktı.

Çınarcık DKMP'de 4 tavus kuşu yavrusu yumurtandan çıktı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şubesi’ne bağlı Çınarcık Şefliği’nde doğal yollarla yumurtlayan tavus kuşunun 4 yavrusu yumurtadan çıktı.

Çınarcık Şefliğinde yer alan Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan tavus kuşu doğal yollarla yumurtlamıştı. Kuluçkaya yatan tavus kuşunun 4 yumurtasında yavrular çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavrular merkezin maskotu oldu. Özellikle öğrencilere doğanın tanıtılması amacıyla kullanılan merkezde 4 yeni tavus kuşunun dünyaya gelmesi sevinçle karşılandı.