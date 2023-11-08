Çınarcık Huzurevi Bocce Takımı Yalova'yı başarıyla temsil etti

Antalya’da Düzenlenen 6. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Liginde Çınarcık Huzurevi Bocce Takımı Yalova’yı temsil etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Huzurevi Sakinlerimizden oluşan 114 takımın mücadelesi sonrası 24 takımın final müsabakalarına katılmaya hak kazandığı Antalya’da düzenlenen 6.Yetişkin Gençler Huzur Bocce Liginde, Çınarcık Huzurevi Bocce Takımı mücadele verdi. Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bocce Takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İl Müdürümüz Arif Laçin, yaptığı açıklamada, “Bocce Sporu yaşlılar için en uygun spor dallarından biri; sakatlanma ve yaralanma riski olmayan, denge koordinasyon sistemini destekleyen aynı zamanda kuvvetlenmeyi sağlayan bu etkinlik sayesinde hem günlük spor yapılıyor hem de sağlıklı yaşlanma sağlanıyor. Bocce sporu huzurevi sakinlerimizi hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak dinç tutuyor. Farklı kuruluşlardan takım arkadaşları ile tanışarak sosyalleşen huzurevi sakinlerimiz tatlı rekabet ortamında takım ruhunu pekiştiriyor. Bu sene Yalova ilimizi 6.Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi Final müsabakalarında Çınarcık Huzurevi Bocce Takımı başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Çalışma ve azimlerinden dolayı onları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.