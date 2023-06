Çınarcık Huzurevinde İkinci Bahar El Sanatları Sergisi açıldı

TAKİP ET

Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları atölye çalışmalarından oluşan İkinci Bahar El Sanatları Sergi’nin açılışı gerçekleşti.

Çınarcık İlçe Kaymakamı Cemil Aksak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin ile ilçe protokolün katılımıyla gerçekleşen açılışta huzurevi sakinleri el hünerlerini beğeniye sundu. Müdür Laçin, burada yaptığı konuşmada, huzurevi sakinlerine vakitlerini verimli ve huzurlu geçirebilmeleri için her türlü imkanın sağlandığını belirti. Laçin, bir yıl boyunca Huzurevi sakinleri tarafından hobi atölyelerinde hazırlanan el emeği ürünlerinin kabiliyetlerini ortaya çıkartarak hazırladıkları eserlerle güzel bir sergi ortaya çıktığını belirterek, “Sergide filografi, ahşap boyama, örgü, nakış, boncuk dizme, takı, el örgüleri gibi eserler yer alıyor. Bu eserlerin her biri huzurevi sakinlerinin hayat tecrübelerini, sanat sevgilerini yansıtıyor. Bu tür sanat faaliyetler Huzurevi sakinlerimizin kendilerini ifade etmelerine, sanat becerilerini geliştirmelerine, sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine destek olmaktadır. Sanatla ilgilenmek, yaşlılarımızın zihinsel ve fiziksel sağlıklarını koruyarak beyin fonksiyonlarını canlandırır, hafızalarını güçlendirir ve el-göz koordinasyonunu geliştirir. Yaşlılarımızın sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine imkan tanır. Huzurevi sakinleri arasında dayanışma ve işbirliği ruhu oluşur. Ayrıca sergiye katılan ziyaretçilerle de iletişim kurarak, toplumla bağlarını sürdürürler. Kendi elleriyle yaptıkları eserleri sergilemek özgüvenlerini pekiştirerek yaşam kalitelerini yükseltir ve onlara daha mutlu ve sağlıklı bir yaşlılık sunar. Huzurevi sakinlerimizin Aktif Yaşlanma ve Hayat Boyu Öğrenme Projeleri çerçevesinde el emekleri ile hazırladıkları her biri ayrı anlam taşıyan eserleri ve emekleri için teşekkür ediyor, sanat faaliyetlerin devamını diliyoruz” diye konuştu.