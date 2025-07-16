Çınarcık Kaymakamı Atak konserde saz çaldı
Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Uğur Işıldak konserinde sahneye çıkarak saz çaldı.
Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Uğur Işıldak konserinde sahneye çıkarak saz çaldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Çınarcık Meydanı’nda program düzenlendi. Programda konuşma yapan Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, darbe girişimiyle Türkiye’nin esaret altına alınmak istendiğini fakat halkın buna izin vermediğini söyledi. Program çerçevesinde Uğur Işıldak da bir konser verdi. Konserde sanatçıya saz çalarak eşlik eden Kaymakam Atak, müzik yeteneğiyle de büyük beğeni topladı.