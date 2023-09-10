Çınarcık'ta arazi yangını

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çınarcık'ta arazi yangını
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Çalıca Kalıcı Konutları girişi mevkiinde yol kenarındaki arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlere Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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