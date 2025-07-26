Çınarcık'ta Karadeniz Şenliği coşkusu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen Karadeniz Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Karadeniz kültürün tanıtımı, yaşatılması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğinin bu sene 5’incisini düzenlediği Geleneksel Karadeniz Şenlikleri’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hasanbaba Mesire alanında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek şenlikte yerel sanatçılar Efe Karagüzel, İsmail Cumhur, Yasin Kılıç, Faruk Aydın, Ali Tetik, Batuhan Turhan, Hami Bakan, Sultan Murat, Onur Bayraktar, Ümit Can Demir, Gökhan Aydın, Neşet Aydın, Emre Alay ve Filiz Yıldırım sahne alcak.

Şenlikte Karadeniz yöresi sanatçılarının seslendirdiği şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Şenlikte, ayrıca yöresel el sanatları ve yöresel gıda ürünlerinin de satışı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar yaptı.

Programa Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Atak protokol ile statları gezdi. Şenlik pazar günü son bulacak.