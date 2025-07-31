Çınarcık'ta yazlıklardan milyonluk vurgun yapan 2 kadın hırsız yakalandı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde tatile gelmiş yazlıkçı gibi davranarak apartman dairelerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ileri sürülen 2 kadın hırsızlık zanlısı İstanbul’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelilerinin tespiti ve yakalamasına yönelik çalışma yürüttü. Polis yaklaşık 110 saatlik kamera görüntülerini titizlikle incelendi. İzlenen kamera görüntüleri ve saha araştırmaları sonucu, 2 kadın şahsın İstanbul’dan Yalova’nın Çınarcık ilçesine geldikleri belirlendi.

Yazlıkçı imajı verdiler, binalara girdiler

Kendilerine tatile gelmiş yazlıkçı imajı veren 2 kadın şüpheli ilçede girdikleri apartmanlardaki boş daireleri tespit etti. Bu yöntemle 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın şüphelilerin daha önceden toplamda 41 kez evden hırsızlık olayına karışan H.Ş. ve N.M. oldukları tespit edildi.

Polis suç makinesi H.Ş. ve N.M’yi İstanbul’un Kartal ilçesinde gözaltına aldı. Yalova’ya getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.