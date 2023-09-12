Cinayet anı kameraya yansıdı: Yanına yaklaşıp bıçakladı

Bursa'da yolda yürürken bıçakla saldırıya uğrayan kişi kıraathaneye sığındı. Arbedede bıçak darbesi kalbine gelen 3 çocuk babası adam hastanede hayatını kaybederken, bıçaklanma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Cinayet anı kameraya yansıdı: Yanına yaklaşıp bıçakladı
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Bursa’da yolda yürürken bıçakla saldırıya uğrayan kişi kıraathaneye sığındı. Arbedede bıçak darbesi kalbine gelen 3 çocuk babası adam hastanede hayatını kaybederken, bıçaklanma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Millet Mahallesi Millet Caddesi’nde meydana geldi. Nazım Kahraman (38) bankadan para çektikten sonra arkasından gelen İ.D. (38), kendisine saldırmasıyla hemen karşılık verdi. Çıkan arbedede bıçak darbesi alan Kahraman hemen koşarak yol üzerindeki kıraathaneye sığındı. Kıraathanedekilerin araya girmesiyle birlikte saldırgan olay yerinden kaçarken, Kahraman ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 çocuk babası adamı hemen ambulans ile hastaneye kaldırdı. Çıkan arbedede Kahraman’ın bıçaklanma anı kameraya yansırken, 3 çocuk babası adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis, şüpheliyi bir parkta gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.