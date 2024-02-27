Cinayet kurbanı genç kadının son paylaşımları dikkat çekti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen 29 yaşındaki kadının sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Hayatını kaybeden kadının son fotoğrafını ise olaydan saatler önce ‘Takdir-i ilahi’ notu ile paylaştığı ortaya çıktı. Cinayete kurban giden kadının ikinci evliliği olduğu ve ilk evliliğinden ise iki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

Korkunç olay, Taşyatak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Arslan (44) boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Arslan’ın (Ekrem) (29) baba evine gitti. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Arslan, silahla önce boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Arslan’ı sonrasında ise kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İlk evliliğinden iki çocuğu varmış

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evden çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Cinayete kurban giden Hatun Arslan’ın ikinci evliliği olduğu ve ilk evliliğinden ise iki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme sürüyor.

Cinayet kurbanı kadının son paylaşımları

Öte yandan, cinayete kurban giden Hatun Arslan’ın (Ekrem) sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı. Talihsiz genç kadından geriye, olayın öncesinde ‘Takdir-i ilahi’, ‘Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var’ ve ‘Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim’ notları ile sosyal medya hesabında yaptığı fotoğraf paylaşımları kaldı.