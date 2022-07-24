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Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı
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Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cinayet şüphelisi polisin başarılı operasyonu sonucunda baca deliğinde kıskıvrak yakalandı.

Cinayet şüphelisi baca deliğinde kıskıvrak yakalandı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde cinayet şüphelisi polisin başarılı operasyonu sonucunda baca deliğinde kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bandırma ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Bahadır B., İsmail Hakkı Arkan’ı (33) balık restoranında göğüs bölgesinden bıçakladı. Arkan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen İsmail Hakkı Arkan yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kameralardan yapılan takiple kısa sürede cinayet zanlısı Bahadır B.’nin yerini belirledi. Asayiş polisinin ısrarlı kamera takibiyle en son kamera açısından kaybolduğu sokağı ablukaya alan polis ekipleri şüphelinin bir işyerinin havalandırma boşluğundan girerek bacasında saklandığını tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Şüpheli Bahadır B. emniyetteki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine konuldu.

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İHA
Editör

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