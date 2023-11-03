Cinayet şüphelisini böyle kaçırdılar

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir kafede çıkan kavgada, tabancayla vurularak öldürülen Kemal Çetin cinayetinin firari şüphelisi ve kendisini kaçıran babası İzmir’in Aliağa ilçesinde yakalandı. Cinayet şüphelisinin araçla Aliağa’ya kaçırılması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ekim akşamı Bigadiç ilçesi Abacı Mahallesi Kordon Boyu Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan Kemal Çetin (19) ile A.M.İ. (20) kafede karşılaşınca kavga çıktı. Kavga esnasında A.M.İ. yanında bulunan silahla Çetin’e ateş etti. Vücuduna mermilerin isabet ettiği Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği koordinesinde ve Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 120 saatlik güvenlik kamera görüntüleri didik didik incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin akrabaları tarafından İzmir’in Aliağa ilçesine kaçırıldığı belirlendi. A.M.İ.’nin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen toplam 17 kişi, Balıkesir polisi tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 5’i serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.