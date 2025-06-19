Cinayet zanlısı okey oynarken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Cinayet zanlısı okey oynarken yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent A.(62) yerini tespit etti. İnegöl’ün kırsal Çayyaka mahallesine giden polis ekipleri, zanlıyı kıraathanede okey oynarken yakaladı.

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Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.