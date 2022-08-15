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Cinayeti yatalak kadın ortaya çıkarmıştı, şüpheliler tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yatalak karısına bakan şahsı evinde bıçaklayarak öldüren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti yatalak kadın ortaya çıkarmıştı, şüpheliler tutuklandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yatalak karısına bakan şahsı evinde bıçaklayarak öldüren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Duman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Alan (60) evine gelen 2 şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı. Alan’ı yaralayan 2 kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. İlhan Alan’ın yatalak eşinin çığlıkları üzerine eve gelen komşuları Alan’ı kanlar içinde yerde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.Ö.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Editör

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