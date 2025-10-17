Çini sanatının gelenekten günümüze uzandığı sergi sanatseverlerle buluşuyor
Sakarya'da, çini sanatının gelenekten günümüze uzanan yolculuğunu yansıtan sergi, 20 Ekim Pazartesi günü sanatseverlerle buluşacak.
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı 4. sınıf öğrencilerinin atölye tasarım ve uygulama dersleri çerçevsinde ürettikleri özgün çini eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Prof. Dr. Ayşe Üstün ve Arş. Gör. Dr. Emsele Bal koordinatörlüğünde hazırlanan "Zamanda Geleneksel Yolculuk: Çini" başlıklı sergide, geleneksel sanat anlayışıyla şekillendirilmiş çeşitli çini panolar ve evaniler yer alıyor. Öğrencilerden Berra Yıldız, Ebru Altan, Kübra Acar, Melek İrdem, Nuray Arslan, Nuray Kalay ve Serap Akgöl Aydın’ın çalışmalarından oluşan sergi, çini sanatının tarihsel birikimini çağdaş tasarım yaklaşımıyla yeniden yorumlayarak izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.
Serginin açılışı 20 Ekim Pazartesi günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek. Etkinlik, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecek.